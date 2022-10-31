FETÖ’nün firar rotası





GÜNÜ BİRLİK YAT PERDELEMESİ

Örgütün Antalya'daki kaçış rotasının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüt üyelerinin Antalya Kaş'ta yat turu yapan bir şahısla irtibatlı olduğu saptandı. Bu şahısla hiçbir suretle telefon üzerinden görüşmedikleri sadece yüz yüze görüştükleri belirlendi. Bu kaçakçının Kaş'tan Meis adası güzergahında günübirlik yat turları düzenlediği, her gün bir firari şahsı tekneye aldığı ortaya çıkarıldı.