Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını 2 yılda sardı





'GAYRİMENKUL ALIRKEN DEPREM RİSKİNİ ÖĞRENİN

Avukat Faik Çalışkan: İnsanlar, gayrimenkul almadan önce riskini öğrenmeyi unutmamalı. Aslında gayrimenkul o kadar da risksiz, alalım ne olacak ki, burası evdir, taşınmazdır diyebileceğiniz bir şey değil. İçiniz rahat bir şekilde bir evde opturmak için deprem risk raporu mutlaka alınmalı" dedi.