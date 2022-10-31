Belediyeye ait depodan hırsızlık olayında 2 tutuklama

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu belirten belediye suçun şahsiliği ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtip iki çalışan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.