Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar

MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATI

Mevlüde Genç barışın ve uzlaşının sesi oldu. Hem Almanya'daki törene hem de Türkiye'deki törene AK Parti olarak katılacağız. Mevlüde Genç bir anne olarak kendi çocuklarına bir kin aktarmamak için acısını kendi içine gömdü. Yeter ki yeni nesiller bir kin içerinese bir kavga içerisine girmesin diye. Bir annenin acısını bile yaşayamamış olması bu her zaman insalığına örnek olacaktır. Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz.

"TOGG İLE 60 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Togg otomobilinin üretime geçmesiyle birlkte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği araştırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzüncü yılına girerken 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi sevindiricidir. Tabi bunlara sevinmeyenler de oldu. Bu tür travmaların tedavisi yok.