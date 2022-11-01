1 ton elmayı Suriye’deki Mehmetçik’e götürdü

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle bilinen, Denizli'de yaşayan Muhammet Yılmaz (72), bahçesinden topladığı 1 ton elmayı bu kez Suriye'deki Mehmetçik'e götürdü. Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızılelma", "Barış Pınarı Harekâtı", "Hakkâri Kıran", "Pençe-Kaplan" yazan minibüsüyle Kilis'e gelen Yılmaz, buradan da Suriye'nin Çobanbey bölgesine geçti. "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, "Bu devam edecek. Şehadet şerbetini içene kadar vatanımız, bayrağımız, askerlerimiz için biz kendimizi feda etmişiz. Çünkü hedef Kızılelma" dedi.