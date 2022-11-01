AK Parti’li Özlem Zengin, görevini Belgin Uygur’a devretti

AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkan Vekilliği koltuğuna, Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin ise Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti. AK Parti'de uzun yıllardır farklı görevlerde bulunduğunu ifade eden Özlem Zengin, "Teşkilatımızın her kademesinde çalışarak AK Parti'yi inşa eden neferlerden bir tanesiyiz. Hangi görevi yaparsak yapalım bizim için önemli olan bu ailenin bir parçası olmak" dedi.

'BÜTÜN GÜÇ VE GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yardımcılığı görevini Özlem Zengin'den devralan Belgin Uygur ise "Teslim aldığımız emanetin farkındayız. Bu emaneti en iyi şekilde taşımak, aziz milletimize hizmet edebilmek için bütün güç ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü de bugün burada veriyorum" ifadelerini kullandı.

Uygur, konuşmasının sonunda AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini devralan Özlem Zengin'e başarılar diledi. (DHA)