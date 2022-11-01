Bakan Akar’dan tahıl koridoru açıklaması: Rusya’dan cevap bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Cezayir Milli Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Bakan Akar'ın yanı sıra, Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, 22 Temmuz'dan bu yana 10 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahiplerine Ukrayna limanlarından sevk edildiğini söyledi.



"BİZ TAHIL ANLAŞMASININ DEVAM ETMESİNİ ARZU EDİYORUZ"



Geçtiğimiz 29 Ekim'de Sivastopol'de meydana gelen patlamalardan sonra Rusya tarafından yapılan açıklamalarda tahıl intikalinin askıya alındığına dair beyanlarda bulunulduğunu hatırlatan Akar, ''Biz bu açıklamaları takip ettik ve bu konularda ki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Bu şekliyle kalırsa ve herhangi bir şekilde bu tahıl nakliyatı durursa özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir açlık sıkıntısı ve fiyatların artması ve siyasi istikrarın bozulmasına varana kadar olayların evrilebileceğini hepimiz görüyoruz. 22 Temmuz'da bu mutabakat imzalandıktan sonra tahıl fiyatlarında ciddi düşüşler oldu. Bunun bu şekilde devam etmesini biz canı gönülden arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık yapmaya da devam ediyoruz'' dedi.