Başkan Erdoğan, müftülerle toplantısında anayasa değişikliği teklifini anlattı: Başörtüsüne güvence aile yapısına koruma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu:Diyanet teşkilatımızın çatısı altında farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda tüm hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır. Gençlerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda da en büyük görev sizlere düşüyor. Zararlı alışkanlıkların pençesinde kıvranan; içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu girdabında sürüklenen gençlerimizin acısı da bizim acımızdır. Elinden tutamadığımız, imdadına koşamadığımız, yanında olamadığımız, İslam'ın kurtuluş mesajlarını doğru bir şekilde ulaştıramadığımız her bir gencimizin vebali hepimizin üzerindedir. İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkâna rağmen manevi anlamda zemin kaybediyor. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir.Kadın-erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik hor ve hakir görülürken sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Meclis'e sunacağımız teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz. Biz bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum. Hiçbir sebep masum sivilleri, camide namaz kılanları katletme mazereti olamaz. Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır.Kimikendini bilmezler, Orta Çağ zihniyeti diyerek aşağılamaya çalışsa da milletimiz Kuran kurslarına gözü gibi bakıyor. 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek şartıyla tarihe nazar edeceğiz.İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor. Batı'ya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı küstah mankurtlar kabul etmese de gerçekler ortada. Maddi refah olarak ilk sıralarda yer alan kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, alkolün, kadına şiddetin, intihar vakalarının da en yaygın görüldüğü yerler. Öyle ki uyuşturucu meselesini çözemedikleri için farklı bahanelerle serbest bıraktılar. Aynı durum tüm kötülüklerin anası olan alkollü içkiler için de geçerlidir. Yine bu ülkelerde insanlığın taşıyıcı sütunu olan aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir.Programda Başkan Erdoğan'ın ödül verdiği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de konuşma yaptı. Amreyev "20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getiren Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda da Türk dünyasının liderlik rolünü devam ettirecektir" dedi.