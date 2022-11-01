Başkan Erdoğan yarın ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan, Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği yayında atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verecek.Başkan Erdoğan'ın TOGG, Türkiye Yüzyılı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası ve iç siyasete ilişkin konuların yanı sıra Yunanistan'ın tahrik politikası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Suriye meselelerine ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.