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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Büyük iftira için emniyet ve jandarmadan suç duyurusu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Büyük iftira için emniyet ve jandarmadan suç duyurusu
CHP lideri devlete yönelik iftiralarda sınır tanımadı... Kemal Kılıçdaroğlu bu kez uyuşturucudan gelen parayla cari açığın finanse edildiği iftirasına sarıldı. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ile EGM suç duyurusunda bulundu. EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" paylaşımında bulundu.
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Büyük iftira için emniyet ve jandarmadan suç duyurusu
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