Darbeci ekibin cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen ve burada şehit Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi ile gece boyu yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Ahmet Otal'ın da aralarında bulunduğu 29 sanıktan 16'sının cezasını onarken, 10 kişinin de beraatleri onandı. Terzi ve Otal arasındaki görüşmede dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etme planı da görüşülmüştü. Terzi'nin hazırladığı, 'mutlaka etkisiz hale getirilmesi gerekenler' listesinde bulunan Temel Paşa, Hakkâri'den Siirt'e gitmek için helikopterle havalandıktan sonra Van'daki hareketliliği erken fark etmesiyle darbecilerin kötü emellerine ulaşmasının önüne geçmişti.