Dünya devletlerinin hayran kaldığı İHA ve SİHA’lar CHP’li başkanı rahatsız etti

CHP'li Seçer'den işte o skandal sözler

Seçer, "Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı" dedi.

Türkiye tarafından üretilen ve terörle mücadelede etkin kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlamasıyla dünyada büyük talep yaratarak ve bunlara ek olarak bu sistemlere yurt dışından da satın alma talepleri gelmeye devam ederken, CHP'li başkan rahatsız oldu.