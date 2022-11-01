Dünya devletlerinin hayran kaldığı İHA ve SİHA’lar CHP’li başkanı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı vizyon belgesi içinde yer alan ve dünya otoriteleri tarafından her fırsatta övülen Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar için CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı. Tank, top, İHA, SİHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı" diyerek skandala imza attı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin düzenlediği alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı vizyon belgesini İHA ve SİHA üzerinden eleştirmesi dikkat çekti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vizyon belgesini skandal sözler sarf eden CHP'li Seçer'in, Türkiye tarafından üretilen ve yurt dışından satın alma talebi yoğunluğu yaşayan İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları üzerinden eleştirmesi pes dedirtti.
CHP'li Seçer'den işte o skandal sözler
Seçer, "Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı" dedi.
Türkiye tarafından üretilen ve terörle mücadelede etkin kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlamasıyla dünyada büyük talep yaratarak ve bunlara ek olarak bu sistemlere yurt dışından da satın alma talepleri gelmeye devam ederken, CHP'li başkan rahatsız oldu.
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki göstererek 'yazıklar olsun' diye tepki gösterdi.
Ercik, "Eyy CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kafalar değişti' derken kastınız bu olsa gerek, tam bağımsızlık yolunda siyasi, ekonomik, askeri mücadele ettik, sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizin ve temsil ettiğiniz zihniyete 'yazıklar olsun" dedi.