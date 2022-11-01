Halis Aygün için soruşturma izni

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı raporun detaylarına SABAH ulaştı. 31 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giren adaylar, lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermiş, müfettişler çalışma başlatmıştı. Skandalın ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, ön incelemeyi tamamlayarak savcılığa teslim ettiklerini duyurdu. Özvar, "Bundan sonrası savcılığın işi" dedi. Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Eski ÖSYM Başkanı Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi. Savcılığın herkes hakkında soruşturma izni verilmesi için karara yaptığı itiraz Danıştay'a gönderildi.