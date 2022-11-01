İstanbul’da orman yakıyordu! Yargıtay, PKK’lı teröriste verilen 25 yıl hapsi onadı

Yakup Akman, Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 yılında yangın çıkarmış ve yangın PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık Akman'ın olay günü 15.51-18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğundan bahsedilerek, kendisini görenlerin olduğunu fark ettikten sonra Akman'ın olay yerinden ayrıldığı anlatılmıştı.







Konuyla ilgili İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Akman'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nisan 2020'de Yakup Akman hakkında verilen hüküm ile ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, Akman'a terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

Ayrıca, sanık Akman hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da bozuldu. Bozma gerekçesinde, Akman hakkında düzenlenen iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiğine yer verildi. Öte yandan, sanığın kesinleşen cezaları da göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verildi.