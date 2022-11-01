Kafkas Müslümanları İdaresinden İran’ın Ermenistan politikalarına tepki

İran ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan tarihi ve manevi değerler arasında dini unsurun özel bir öneme sahip olduğunun asırlar içinde oluşmuş bir gerçek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu gerçeklik halkları birbirine daha çok yaklaştırmaya hizmet etmelidir. Arkadaş, kardeş zor günde bilinir. Ne yazık ki, Azerbaycan'ın Karabağ sorunu çözülene kadar ve aynı zamanda tarihi adalet yerini aldıktan sonra, İran devletinin çatışma ve savaşı başlatan Ermenistan'a yönelik tutumu açık bir şekilde himayeciydi. Ermenilerin dünyadaki Hristiyan bağnazlığından her zaman yararlandıkları bilinen bir gerçektir, ancak Müslüman İran'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan politika uygulayan Ermenistan'a kapsamlı desteği, Müslümanlar ve halkımız tarafından kınanmaktadır. Uzun yıllardır gerçek kardeş ve arkadaş gibi İslam dayanışması açısından hareket ederek, saldırgan Ermenistan ile siyasi ve diplomatik ilişkiler kurmayan, büyükelçiliklerini açmayan ve uluslararası kuruluşlarda işgali kınayan açıklamalar yapan Müslüman ülkelerin aksine, İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan ile her alanda işbirliğini derinleştirmiş, üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde kabul edilmiş kararları kaale almamıştır. İslami birlik ve mezhep yakınlığı ile bağdaşmayan bu tutum, Azerbaycan'ın dindar insanları tarafından kabul görmemekte ve onların onuruna dokunmaktadır" denildi.





Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemin anımsatıldığı açıklamada, İran devletinin, bu vandalizm vakalarına karşı protestosunu dile getirmediğine vurgu yapılarak, "(İran) Ermeni işgalini kınayan kesin bir açıklama bile yapmadı. Ancak Azerbaycan halkı bu gerçeklerin komşu İran İslam Cumhuriyeti tarafından kınanmasını bekliyordu" ifadelerine yer verildi.



İRAN'IN GAFAN'DA KONSOLOSLUK AÇMASI VE ZENGEZUR KORİDORU TEHDİTLERİ



İran devletinin, Müslüman kardeşini tehdit eden, elleri Müslüman kanına bulanmış tarafa silah ve askeri yardım vaadinde bulunması, Ermenistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliğiyle eşit tutmasının, Ermenistan'ı yeniden savaşa teşvik etme ve intikam peşinde koşmaya cesaretlendirme yönünde bir adım olduğundan bahsedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Azerbaycan'ın tarihi toprakları olan Zengezur'dan geçecek koridorla ilgili tehditler seslendiren İran'ın bu karışık dönemde Gafan'da konsolosluk açması ve Azerbaycan'ın kadim kenti Tebriz'de Ermenistan Başkonsolosluğu'nu açmaya hazır olduğunu bildirmesi, asla dostane ve kardeşçe bir adım olarak kabul edilemez. Bu İslam ideolojisine yakışmayan bir durum, Müslümanın Müslüman kardeşini arkadan bıçaklamasıdır. Bölgede yeni gerçeklerin ve savaş sonrası dönemin hakim olduğu bir dönemde, Azerbaycan toplumu İran'ın Azerbaycan sınırlarında askeri tatbikatlar yapması konusunda net bir olumsuz görüşe sahiptir"

"BAZI İRAN İMAMLARININ GÖRÜŞLERİ, AZERBAYCANLI DİN ADAMLARININ ÇOĞUNLUĞUNCA OLUMSUZ KARŞILANMAKTADIR"

İslam dininin birleştirici, kutsal bir değer olduğu hatırlatılan açıklamada, "Onun kötüye kullanımı, insanların hassas duygularını sinsice manipüle edilmesi sadece ilişkilerimize zarar verebilir. Haklı ve adil vatan mücadelesinde zafer kazanan Azerbaycan halkının sevincine ortak olmak yerine, Cuma hutbelerinde bize yeni karalama ve iftiralar yönelten bazı İran imamlarının görüşleri, Azerbaycanlı din adamlarının çoğunluğu tarafından net olarak olumsuz karşılanmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİAN'IN ERMENİ BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILIŞ TÖRENİNDEKİ AÇIKLAMASINI KINIYORUZ"

Gafan'daki Ermeni Başkonsolosluğu açılışıyla ilgili olarak ise açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kafkas Müslümanları İdaresi olarak, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahian'ın Gafan'daki Ermeni Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyor, sözlerini geri almasını talep ediyoruz. Tüm İslami çıkarlar adına, İslam dininin barış ve kardeşlik ideallerine saygının bir göstergesi olarak, İran İslam Cumhuriyeti yetkilisinin sözünü geri alması komşu ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sürdürmek ve dini ve manevi de dahil olmak üzere her alanda bağları koparılmaması için gereklidir. Bu bizim için kırmızı çizgidir."

"KARDEŞİMİZ (İRAN) BİZİ ERMENİ'YE SATTI"

Yapılan yazılı açıklama dışında, Azerbaycan Diyanet İşleri ve Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'nin konuyla ilgili olarak değerlendirmeleri de dikkat çekti. Paşazade, İran'ın Azerbaycan'a yönelik eylemleriyle ilgili olarak, "Ben şimdiye kadar anlamıyordum, öyle düşünüyordum ki; bize bir şey olursa Kardeşlerimiz (İran) gelip bize yardım edecek, bizi kurtaracak ama umudum kırıldı, kardeşimiz (İran) bizi Ermeni'ye sattı" ifadelerini kullandı.