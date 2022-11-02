ABD Büyükelçisi’nin eşi Cheryl Flake ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry L. Flake'in değerli eşi Cheryl Flake ile bir araya geldik. Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez'le de bir araya geldi. Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, "Dokuma Atlası Projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum" dedi. ANKARA