Haberler Gündem Haberleri Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis talebi
Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:18 Son Güncelleme: 2.11.2022 11:21

Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis talebi

İHA
Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis talebi

ABD'de vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı hadsiz bir video paylaşmıştı. FETÖ'cü Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianamede Kanter’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basarak, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Enes Kanter'in 28 Mayıs 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait istanbulcbs@adalet.gov.tr kurumsal e-posta adresine ihbar edildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede yer alan görüntü izleme tutanağına göre, şüpheli Kanter'in video paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, fotoğrafta Başkan Erdoğan'ın gözlerini kapatacak şekilde 'zulmü ayakla ezmek' anlamına gelen '#STEPONTYRANNY' yazısının yazılı olduğu, bu fotoğrafın bulunduğu dövizi elinde tutan şüpheli Enes Kanter'in ise dövizi Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı üstte kalacak şekilde yere bıraktığı ve üzerine basıp ayaklarını sildikten sonra görüntüden çıktığı kaydedildi.



CUMHURBAŞKANI'NIN ŞEREF VE SAYGINLIĞINA SALDIRI

Şüpheli Enes Kanter hakkında birçok yakalama kararı bulunduğunun da belirtildiği iddianamede, şüphelinin Amerika Birleşik Devleti'nde yaşadığının belirlendiği ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı. Eylemin açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı olduğu belirtildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ TALEBİ

İddianamede, şüpheli Enes Kanter'in eyleminin açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle ise aleniyet unsurunun bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Enes Kanter'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis talebi
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