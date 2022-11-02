Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis talebi





CUMHURBAŞKANI'NIN ŞEREF VE SAYGINLIĞINA SALDIRI

Şüpheli Enes Kanter hakkında birçok yakalama kararı bulunduğunun da belirtildiği iddianamede, şüphelinin Amerika Birleşik Devleti'nde yaşadığının belirlendiği ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı. Eylemin açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı olduğu belirtildi.