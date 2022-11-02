Bakan Varank’tan gençlere seçim çalışması çağrısı: Kapı kapı çalışın!

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Eleştirilere rağmen "doğuştan elektrikli bir otomobil" yapmayı hedeflediklerini aktaran Varank, "Elektrikli otomobiller için erken olduğunu söylediler. 'Türkiye'nin hibrit araçla başlaması lazım hatta sizin benzinli, dizel otomobil yapmanız lazım.' dediler ama biz burada da aslında dünyanın nereye gittiğini gördük, trendleri gördük ve bu trendlere uygun olarak doğru zamanda elektrikli otomobile yatırım yapmanın gerekil olduğuna inandık." dedi. Bakan Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıyorsanız, fırsat penceresini yakalıyorsanız başarılı olmamak gibi bir şansınız yok. Şu anda dünyada herkes savunma sanayisinde insansız hava araçlarında Türkiye'yi konuşuyor. Bayraktar'ın ürünleri ile ilgili dünyanın her tarafında her gün bir habere rastlayabilirsiniz. Dünyada kimse insansız hava araçlarına yatırım yapmazken biz oradaki fırsat penceresini gördük ve insansız hava araçlarına yatırım yaparak diğer ülkelerden bir adım öne çıktık ve şu anda dünyanın insansız hava araçlarında en çok konuşulan ülkesi olduk, işte siyasette de böyle olmak gerekiyor arkadaşlar doğru zamanda doğru alanlara yatırım yapmak, fırsat pencerelerini kollamak gerekiyor. Bunu başardığımız için Türkiye'nin Otomobili projesi elektrikli araçlar daha yeni yeni piyasaya girmeye başlarken işte 2023 yılında yola inşallah çıkmış olacak." TOGG'un arkasında özel sektör ve babayiğitler olduğunu hatırlatan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam bir siyasi irade ortaya koyan baş babayiğit olduğunu söyledi.

VİZYON PROJESİ

Bakan Varank, TOGG'un çok başarılı bir otomobil olduğunu, üretim tesisinin de başlı başına çok başarılı olduğunu ifade etti. Tesis hakkında bilgiler veren Varank, "İşte bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi ama biz biliyoruz ki bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir tecrübe gerekiyor, yirmi yıl bu ülkeye hizmet etmiş olmak gerekiyor. Türkiye'nin kabiliyetlerini bilmek gerekiyor, neler yapabileceğini bilmek gerekiyor ama aynı zamanda kendi insanına, kendi gençlerine güvenmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin otomobili projesiyle bir vizyon ortaya koydu ama Türkiye ekonomisine baktığınızda bütün kritik noktalarda aslında onun vizyonunu görebiliyorsunuz. Bugün Karadeniz'de Türkiye kendi gazını keşfedebilmişse bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde. Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada adından söz ettiriyorsa bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde." ifadelerini kullandı. "Kendi kendine yeten bir ülke olmanın" yetmediğini aynı zamanda dünyaya yön veren işlere imza atılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varank, 20 yıldır siyasetlerini bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi.

BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ

Mustafa Varank, geleceğe, teknolojiye, gençlere yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Hamdolsun gençlerimizin gayretleri sayesinde de büyük başarılar elde ediyoruz. Bugün Türkiye'nin insansız hava araçlarını üreten ekibin yaş ortalaması 30'un altında. Gencecik insanlar yüksek teknoloji geliştiriyorlar, Türkiye'yi gururlandıracak işlere imza atıyorlar. İşte onun için biz gençlerimizle yol yürümenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Onlarla beraber siyaset yapmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gençlerin sesinin siyasette de duyulmasının mutlaka gerektiğine inanıyoruz. Onun için de gençlik kolları diğer partilerin normal üyelerinden katbekat fazla bir siyasi hareket konumundayız."

Varank, 2002 yılında seçilme yaşının 30 olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da vizyon ortaya koyarak önce seçilme yaşını 25'e ardından ise 18'e indirdiğini hatırlatarak, o dönem muhalefetin buna da karşı çıktığını söyledi. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da gençlere ayrı bir önem verdiklerini, katılımcılara tavsiyelerde bulunup her zaman onları destekleyeceklerini dile getirdi. Seçimde ilk kez oy kullanan gençlere seslenen Varank, gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinerek, gençlerden seçime kadar kapı kapı dolaşarak partileri için iyi çalışmalarını istedi.

İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve gençlerin katıldığı program basına kapalı devam etti. Diğer yandan Varank, program öncesinde Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.