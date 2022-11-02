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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:51

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'ye suç duyurusu

ERTAN GÜRCANER
Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’ye suç duyurusu

Çiğli Belediyesi’nin Anadolu Caddesi üzerinde yapımını sürdürdüğü yeni pazar yerinde tezgah açacak pazarcı esnafını belirlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yaptığı kura çekimi yargıya taşındı. İzmir Pazarcılar Derneği, kura çekiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve zabıta memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda tartışmalı kura çekiminin iptali istendi. Dilekçede ayrıca pazar yerinde tezgah açacak olan esnaftan zabıta muhalefeti ile 'bağış' adı altında zorla para toplanarak zimmet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği öne sürüldü. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar usulsüz kura çekiminin bir an önce iptal edilmesini istedi.

13 EKİM'DE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Çiğli Belediyesi, 15 yıldır Anadolu Caddesi üzerinde hizmet veren ve mülkiyeti şahsa ait Perşembe Pazarını geçtiğimiz haftalarda kapattı. Kapatılan pazarın yerine yine Anadolu Caddesi üzerinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeni bir alan belirledi. İnternet üzerinden duyuru yayınlayan Çiğli Belediyesi, yeni açılacak pazar yerinde tezgah sahibi olmak isteyen esnaf için 13 Ekim'de belediye toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağı duyuruldu. Duyuruda kuraya, istenen evrakları tamamlayan pazarcıların katılabileceğinin de altı çizildi.

BİN 500 ESNAF MAĞDUR OLDU

2 bin 300'e yakın pazarcı esnafı, belgelerini tamamlayıp belediyeye dosya teslim etti. Fakat iddiaya göre bunlardan sadece 600'ü kuraya dahil edildi. Üstelik kuranın çekileceği salona başvuruda bulunan esnafın önemli bir bölümü de alınmadı.

60 TEZGAH KURAYA DAHİL EDİLMEDİ

Yaşanan şok gelişme sonrası açıklama yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, kura çekiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Bütün evrakları tam olmasına rağmen yaklaşık bin 500'ün üzerinde pazarcı esnafının usulsüz bir şekilde kura dışı bırakıldığını belirten Acar, 260 tezgahın sadece 200'ünün kuraya dahil edildiğini, köşede kalan, en çok iş yapacağı düşünülen 60 tezgahın ise kuraya dahil edilmediğini, el altından ahbap çavuş ilişkisi içinde birilerine verildiğini iddia etti.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, Çiğli'de yaşanan tartışmalı kura çekimini 'Pazar tezgahları el altından dağıtıldı' başlığı ile manşetine taşıdı. İzmir Pazarcılar Derneği, avukatları aracılığı ile Karşıyaka Adliyesine giderek önceki gün Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Zabıta görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede kura çekimi sırasında usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca zabıta memurlarının pazar yerinde tezgah açacak olan pazarcı esnafından 'bağış' adı altında zorla para toplayarak zimmet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği iddia edildi. Şimdi tüm gözler savcılığın başlatacağı soruşturmaya çevrildi.

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Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'ye suç duyurusu
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