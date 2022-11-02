İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti. Ayrıca hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar için de "Görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirilmişti.Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya avukatlar katıldı.Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Yeşim Meltem Şişli'nin "Gözlüklerinizin marka olduğunu görüyorum. Çantalarınızı da masanın üzerine koyun göreyim. Ne kadar da bekarımız varmış müdür bey. İtfaiye personeliyle buluşturup kaynaştıralım arkadaşları" diyerek inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçunu işlediği belirtildi.Mütalaada, İSMEK bölge yöneticileriyle 19 Ağustos 2019 tarihli toplantıdan sonra bölge sorumlularının işlerine son verilmesine kadar olan süreçte, bölge yöneticilerinin yanına akademik danışman görevlendirilerek etkisizleştirilmeleri ve işlerine son verilmesi sonucunu doğuran işlemler bakımından sanıkların "Görevi kötüye kullanma" suçu işledikleri ve şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları olduğu belirtildi. Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi İlknur Özdemir, "Mütalaaya katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim" dedi. Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı da sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.