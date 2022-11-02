İhanetin sözcüsü Levent Kenez, İsveç’te saklanıyor

SABAH Özel İstihbarat birimleri, yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntülemeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i ve 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i İsveç'te bulmuştu. SABAH bu kez yine İsveç'e firar eden FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez'i saklandığı ininde görüntüledi.SABAH Özel İstihbarat ekibi, Kenez'i İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen Sokağı 54 Numara'da görüntülemeyi başardı. Kenez, ailesiyle oturduğu bu adreste bölgedeki kısa seyahatlerini bisikletle yapıyor. İsveç merkeze giderken de Sollentune tren istasyonunu kullanıyor. İsveç yerel gazetelerine Türkiye aleyhtarı röportajları, FETÖ mahrem imamı Abdullah Bozkurt'la birlikte veriyor. Levent Kenez, sözde gazeteci görünümlü örgütün istihbarat imamı Abdullah Bozkurt'un emir ve talimatlarını harfiyen yerine getirmekle görevli.SABAH Özel İstihbarat birimleri, Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen 11 FETÖ'cü arasında bulunan firari Levent Kenez'in korku dolu yaşamını da gözlemledi. Gündüzleri çok nadir market alışverişi için evinden dışarı çıkan Kenez'in ağırlıklı olarak geceleri sigara içmek için sokağa çıktığını gözlemledik. Eşi tarafından kesinlikle evde sigara içilmesine müsaade edilmeyen Kenez, sigarasını sokağa çıkıp içmek zorunda kalıyor.Kenez oturduğu ikametgâhın önünde bir yandan sigara ve filtre kahvesini yudumlarken, bir yandan da yayın yaptığı sosyal medyasında gelen cevapları okuyor. Levent Kenez, TR724 adlı Youtube kanalında 22 Eylül'de firari Ekrem Dumanlı ile 'Çıkış Yolu' adlı programda canlı yayın yaparken, SABAH Gazetesi'nin Cevheri Güven'i ininde görüntülemesini eleştirip hakaretler yağdırdıktan sonra soluğu dışarıda aldı. Oysa Kenez'i, kahve ve sigarasını içmek için çıktığı dışarıda, eleştirdiği SABAH birimleri bekliyordu.FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olan ve Bank Asya'da FETÖ elebaşının talimatları doğrultusunda hesap artırımına giden Kenez, iade talebi sonrası paniğe kapılarak İsveçli yetkililere, "Bu ciddi bir süreç ama İsveçli yetkililerin beni Türkiye'ye teslim etmeyeceğini umuyorum. Kasım ayında siyasi sığınmam bitiyor. Uzatılacağını bekliyorum'' demişti. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, 'Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız' şeklinde sert mesajlar veriyor.FETÖ firari imamı Abdullah Bozkurt ile Levent Kenez'in Türkiye'yi karalama faaliyetleri 5 Mart 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen FETÖ'nün medya ayağında yer alan BM Cenevre Ofisi'nde terör örgütü propagandası yapılmasına izin verilmişti. Kenez hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılması üzerine hakkında çıkarılmış yakalama kararı bulunuyor. Hakkında örgüt üyeliğinden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açılan Kenez için, 29 Nisan 2020'de Adalet Bakanlığı'na İsveç yetkili makamlarından Kenez'in Türkiye'ye iade olması için başvurmuştu. İade dosyasında yer alan bilgi ve belgelere rağmen Kenez'in yaptıklarının bir suç teşkil etmediği ifade edilerek İsveç Yüksek Mahkemesi 2021 yılında Türkiye'nin ilk iade talebini reddetmişti.Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerini sürdüren firari Levent Kenez, Aralık 2018'de İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un (Nordic Araştırma ve İzleme Ağı) Abdullah Bozkurt ve Murat Çetiner'le birlikte kurucuları arasında bulunuyor.