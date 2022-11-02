Orman yakan PKK’lıya 25 yıl hapis

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 19 Eylül 2019'da İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda terör örgütü PKK adına yangın çıkaran Yakup Akman hakkında verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.Daire heyeti, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını onarken "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ise bozdu. Bozma gerekçesinde, iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Öte yandan, sanığın kesinleşen cezaları da göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verildi.