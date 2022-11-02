Soru hırsızı akademisyenlere operasyon: 16 ilde 23 gözaltı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ilk dalga FETÖ operasyonunda yakalanarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüpheli, 74'ü akademisyen olan 106 FETÖ mensubunun ismini deşifre etti. İfadeler doğrultusunda 2011-2013 arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alan ve sınav öncesi örgüt üyelerine dağıtarak haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışan 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alınırken 13 şüphelinin üniversitelerde aktif görevde olduğu belirlendi. Bu operasyonla YÖK akademisyenler grubunun inine girilmiş oldu.