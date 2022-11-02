Türk milletinin yeniden zafer atılımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları kaydetti:Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan üçüncü evresi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle anılacak ve bu şekilde tanımlanıp anlam ve derinlik kazanacaktır. Yeni hükümet sistemi esasen önümüzdeki yeni bir Türk asrının mukaddimesidir. Cumhuriyet'in üçüncü evresinin ve ikinci yüzyılının ruh köküyle felsefi muhtevası 'Türkiye Yüzyılı' ifadesiyle ortaya konulmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız ve buna da kararlıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde buluyoruz. Türkiye Yüzyılı, örselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolüdür. Türkiye Yüzyılı, görmezden gelinen hakikat mücadelemizin semeresidir. Türkiye Yüzyılı, Türk yüzyılıdır, Türk tarihinin yüz akıdır. Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Allah'ın izniyle muvaffak olacağız, yüzyılın alnına Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gururla yazacağız.İhtiyacımızı karşılamanın yanında, İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar, kara araçları, deniz platformları, milli uçak ve helikopter projeleriyle birlikte yine milli silah ve füze imalatı milletimize haklı bir gurur yaşatmaktadır. Türkiye 170 ülkeye savunma sanayii ürünleri ihraç eden bir konumuna gelmiştir. İşte Tayfun füzesini görüyorsunuz, dosta güven, almasını bilen husumet yuvalarına da en iyi mesaj verilmiş, buna da devam edilmektedir. Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Üzerimizde hesap yapan, punduna getirip ülkemize zarar vermeyi amaçlayan terör çeteleri ve muhasım ülkeler dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, bizden söylemesi, dev artık uyanmakla kalmamış, çok şükür muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır.Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. Togg Gemlik Kampüsü göz kamaştırmış, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun ortakları ve paydaşları muazzam bir yatırıma imza atmışlardır. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir. 'Başaramazsınız' diyenler şarampoldedir. 'Üretemezsiniz' diyenler uçurumun dibindedir. 'Satamazsınız' diyenler de yakında tel tel dağılacaklardır. 'Yerli otomobil üretmek intihardır' diyenler ise Türk milletinin özgüvenini hançerlemek isteyen mandacılardır, hepsi birden yabancı beslemeleridir. Kim yapamazsınız, kimler başaramazsınız diyorsa, onlara dikkat ediniz, gerçekten hepsinin başkalarının nam ve hesabına çalışan etki ajanları olduklarını göreceksiniz.Kılıçdaroğlu, 'Hani nerede' diyordun, işte her şey meydanda, gerçi gemlenmiş iradenle Gemlik'e baksan bile göremeyeceğini de aziz milletimiz gayet iyi biliyor. Togg Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında her yıl 175 bin aracın üretileceği, 4 bin 500 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı iş imkânı doğacağı anlaşılmış ve bu sevindirici gerçek ortaya çıkmıştır. 2030 yılına kadar üretilecek 1 milyon otomobille milli gelirimize 50 milyar dolar seviyesinde bir destek de sağlanmış olacaktır.Tankımızdan, topumuzdan, SİHA'mızdan, İHA'mızdan rahatsız olanlar terörün yedeğine düşmüş onursuzlardır. Nitekim onlara huzur yüzü yoktur, onlara rahat yoktur, onlara merhamet yoktur. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor' demiş. Korkaklar milli başarıları gölgelemek için sıraya girenlerdir. Kılıçdaroğlu davul sende tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş.Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, buna şimdiden hazır ol. Siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir. 'Tek bir fabrika kurulmadı' diyerek kuyruklu yalanlarına yenisini eklemekten utanmayan Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, zaman bulursan, yolunu öğrenirsen, Gemlik'e gitmeni hassaten ve hakikaten tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde parlak beyin bulmak için gezip tozarken, bu beyinlerle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuşacağım derken, pırıl pırıl zekâlarıyla, gerçekten volkan ağzı gibi fışkıran akıl ve bilgi dolu beyinleriyle vatan evlatları Gemlik'te harikalar yaratmışlar, hayranlık uyandıran işler çıkarmışlar.