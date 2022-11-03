Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle sınır hattında

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri'ye gitti. Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer askeri erkân tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sınır hattına geçti. Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.