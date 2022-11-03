Bakan Soylu elindeki kırmızı dosyayı gösterip Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak

"KILIÇDAROĞLU'NUN BİR SAHİBİ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elibdeki dosya ile yanıt verdi. "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor?" diye soran Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." diye konuştu.