‘Bilge Ana’ya veda

Almanya'nın Solingen kentinde kundaklanan evinde, kızları dahil 5 yakınını kaybeden fakat her şeye rağmen hoşgörü mesajları veren ve bu nedenle 'Bilge Ana' olarak kabul edilen Mevlüde Genç (80), memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evleri kundaklanmış, ırkçı saldırıda Mevlüde Genç sağ olarak kurtulurken, kızları Gülsüm İnce (28), Hatice Genç (21), torunları Hülya Genç (11),Saime Genç (5) ve yeğeni Gülüstan Öztürk (12) hayatını kaybetmişti. Irkçı saldırıda sevdiklerini kaybetmesine rağmen tüm demeçlerinde barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajları verip, Almanya'daki Türk toplumu arasında 'Bilge Ana' olarak anılan Mevlüde Genç 30 Ekim'de yaşadığı Almanya'da fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilen Mevlüde Genç için memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek Köyü'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Genç'in naaşı, köydeki aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.