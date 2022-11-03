Darbeci başyavere ağır müebbete onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce onandı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ali Yazıcı'ya 'suça yardım'dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozmuştu. Kararın bozulması üzerine eski başyaver Ali Yazıcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilmişti. Davanın 18 Temmuz 2020'de görülen karar duruşmasında Yazıcı 'Cumhurbaşkanı'na suikast'tan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı'nın avukatı, bu kararı da temyiz etti. Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını onadı. Kararda, Ali Yazıcı hakkında verilen hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde, ilk derece ile bölge adliye mahkemesinde, yargılama ilkesi doğrultusunda, savunmaya yeterli imkân sağlandığı ve kısıtlama olmadığından reddedildiği anlatıldı. Daire ayrıca Cenk Bahadır Avcı'ya, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Beraati bozulan Yılmaz hakkında ise yerel mahkemece verilen beraat kararı kaldırıldı. Yılmaz'ın dosyasının başka bir dava ile birleştirilmesine karar verildi.