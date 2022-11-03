Hiçbir tuzak yıldıramadı

Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti adıyla siyaset sahnesine çıktı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganı ile 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı ile yoluna kesintisiz devam etti. AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası,Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi zorlu süreçleri ülkenin ve milletin birliğine zarar gelmesine fırsat vermeyerek başarıyla yönetti. AK Parti, 15 seçimden de zaferle çıktı. Kararlılık ve inançla başlayan yürüyüş hep hızlanarak sürdü. Millete hizmet yolunda hiçbir tuzak AK Parti'yi yıldırmadı. Kapatma davasından FETÖ'nün hain darbe girişimine kadar nice engeller milletin desteğiyle aşıldı.