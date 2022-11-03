Murat Ongun’dan fiyasko itirafı: Ekmek Fabrikasını çalıştıramadık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, özel bir televizyon kanalında SABAH'ın gündeme taşıdığı Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmamasıyla ilgili tepkilerini dile getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, cevap hakkını kullanmak üzere yayına bağlandı. Ongun, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar makinelerin arızalı olması ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmaması nedeniyle çalışmadığını söyledi.Ongun açıklamalarıyla birlikte Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 31 Ekim ve öncesinde Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, "Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik" dedi. Sunucunun, fabrikanın ne zaman hizmet göstermeye başladığını sorması üzerine ise Ongun, "Size videoyu attığım gün" yanıtını verdi. Sunucu ise video tarihinin 29 Ekim olduğunu belirtti.Murat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, "Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?" diye yanıtladı.