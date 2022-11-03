ROKETSAN’dan ’Khan’ atağı! Milli füze Khan’ın ilk ihracatı o ülkeye yapılacak

Endonezya'da ROKETSAN ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını dile getiren Kurtuluş, "Endonezya adalardan oluşan, çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda ihtiyaçları olan, bu anlamda potansiyel taşıyan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzalarını attığımız iş birliğinin yakın dönemde çok daha fazlasını geliştirmek amacı ve ümidindeyiz." dedi.