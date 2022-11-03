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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Siyasette yeni fikirler için 19 ülke İstanbul’daki forumda buluşacak

Siyasette yeni fikirler için 19 ülke İstanbul’daki forumda buluşacak
AK Parti'nin iktidara gelisinin 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da Istanbul'da "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlenecek. AK Parti Genel Baskanvekili Numan Kurtulmus'un baskanlık ettigi organizasyon heyetinin uzun bir çalısmanın ardından hazırlıklarını tamamladıgı forumun ana teması "Insanlıgın iyiligi için öneriler". AK Parti MKYK Üyesi Ayse Böhürler'in koordinatörlügündeki foruma ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ingiltere, Güney Afrika, Gürcistan, Italya, Katar, Lübnan, Moritanya, Norveç, Pakistan, Rusya, Singapur, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'den konusmacılar katılacak.
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Siyasette yeni fikirler için 19 ülke İstanbul’daki forumda buluşacak
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