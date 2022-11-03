Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
Giriş Tarihi: 3.11.2022 12:21 Son Güncelleme: 3.11.2022 12:29

Son dakika: Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.

Son dakika: Yasadışı bahisten elde edilen paraları aralarında Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu suç örgütüne aktarılmasına ilişkin soruşturmada Falyalı'nın 30 milyon dolar mal varlığına el konuldu.

46 ŞÜPHELİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Son dakika: Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
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