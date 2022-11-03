Son dakika: Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

Son dakika: Yasadışı bahisten elde edilen paraları aralarında Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu suç örgütüne aktarılmasına ilişkin soruşturmada Falyalı'nın 30 milyon dolar mal varlığına el konuldu.

46 ŞÜPHELİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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