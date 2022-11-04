30 milyon dolar kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 8 Şubat'ta Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Avrupa ülkesi Malta'daki Kripto Para Borsası'nda bulunan 30 milyon dolar değerindeki sanal paraya el konuldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim'de, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.Türkiye'de toplanan paraları yurtdışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi. Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 79 ilden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Avrupa ülkesi Malta'daki Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı dondurdu. Şüphelilerin yurtdışına çıkarmaya hazırlandığı yaklaşık 2.5 milyar liraya da el konuldu.Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca hesapların aktif edilmesi amacıyla başlangıçta hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında genellikle çok kısa süre içerisinde (2 saat, 5 saat, 1 gün, 2 gün vb.) hesapların kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi.