5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Başladı

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptığı açılış konuşmasında, ''2013 yılından bu yana varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle, yılmadan, yorulmadan ilk günkü motivasyonumuzla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz kadının onuru ile yaşayabileceği "güvenli bir toplum ve adil bir gelecek" inşa edebilmek. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyaset gibi her alanda var olabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin beşincisi bugün başladı. Bu yılki ana teması ''Kültürel Kodlar ve Kadın" olan zirvenin açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı.

Açılış konuşmasında kadının toplumsal hayatta fırsat ve imkanlardan eşit düzeyde yararlanabilmesinin önemine vurgu yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu,'' 2013 yılından bu yana varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle, yılmadan, yorulmadan ilk günkü motivasyonumuzla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz kadının onuru ile yaşayabileceği "güvenli bir toplum ve adil bir gelecek" inşa edebilmek. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyaset gibi her alanda var olabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadının fırsat ve imkanlardan eşit düzeyde yararlanması, toplumsal hayata katılımın dengeli olması, öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda, akademik çalışmalara ağırlık veriyor, eksik bulduğumuz mevcut kadın literatürüne, kendi özgün söylemimizle katkı sağlıyoruz. Bunun için de yılda iki kez ''Kadın Araştırmaları'' dergimizi çıkarıyoruz'' diye konuştu.

HAK İHLALLERİYLE VE ŞİDDETİN HER TÜRÜ İLE MÜCADELE EDİYORUZ

İstismara uğramış çocuklara ve şiddet görmüş kadınlara hukuki destek verdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, ''Hak savunuculuğu önem verdiğimiz çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hak ihlalleriyle ve şiddetin her türü ile mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 9 yılda pek çok projeyi hayata geçirdik. Girişimci kadınları desteklediğimiz İnovasyonda Kadın projesi, devlet korumasında büyüyen genç kızların elinden tuttuğumuz Geleceğe İşbaşı projesi, Kadınların iyi oluş hallerine katkıda bulunduğumuz Kadın Destek Merkezi bunlardan bazıları…" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

KADEM Başkanı konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadın - erkek hep birlikte inşa edeceğimiz "Türkiye Yüzyılı'nı bölgesinde öncü, dünyada "model" bir kadın hareketi olarak, daha fazla kadının hayatına dokunmak, ülkemize ve geleceğimize değer katmak, kadınların önündeki engelleri kaldırmak en büyük hedefimiz… Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.''

ZİRVEDE, KÜLTÜREL KODLARIN KADIN VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ELE ALACAĞIZ

Bu seneki zirvenin "Kültürel Kodlar ve Kadın" başlığı altında yapılmasının nedenini anlatan Gümrükcüoğlu, '' Bu konuyu seçerken öncelikle bazı temel soruları tartışmaya açmak istedik. Farklı kültürlerdeki kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet eder? Kadınların bugününü ve geleceğini olumsuz etkileyen kadınlık normları nasıl oluşur? Ayrımcı normlara karşı kadınlar ne tür yaşam becerileri geliştirir ve varlıklarını sürdürür? Bu ve benzeri daha pek çok soruya zirvemizde cevap arayacağız. Çok kültürlü bir tartışma platformu olan zirvemizin, aynı zamanda konuya ilişkin yeni tartışmaların önünü açacağını umuyorum'' dedi.

İKİNCİ GÜN PARALEL OTURUMLARLA DEVAM EDECEK

Zirvenin ikinci gününde iki ayrı salonda paralel oturumlar gerçekleştirilecek. Bu oturumlarda, ana tema çerçevesinde farklı alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler ele alınacak.

''Özne Olarak Kadın'' konulu ilk oturumun moderatörlüğünü KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nursem Keskin Aksay yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakçı, Afgan Barış Müzakerecisi ve Kadın Hakları Aktivisti Fatima Gailani, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jasmine Araştırma Vakfı İcra Direktörü Dr. Tesnim Khriji Chirchi, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi konuşma yapacak.

İkinci oturumda ''Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı'' konusu ''Çalışma Hayatında Kadın'' ve ''Kamusal Alan ve Piyasa Kuralları'' başlıkları altında ele alınacak.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Melek Cevahiroğlu Ömür'ün moderatörlüğünü üstlendiği ''Çalışma Hayatında Kadın'' oturumunda, Biyoteknolojist Dr. Hayat Sindi, LedBy Foundation Kurucu ve CEO'su Dr. Ruha Shadab, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Valeurs Ajoutees Dergisi Yayın Direktörü Marlyse R. Ndjenga yer alacak.

''Kamusal Alan ve Piyasa Kuralları'' oturumunda ise KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde, Kral Danışmanı Sultana Tafadar, World Hijab Day Organizasyonu CEO'su Nazma Khan, Şef, Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Ödüllü Gazeteci Rowaida Abdelaziz'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

''Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası'' başlıklı günün son oturumu '' Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri'' ve '' Sanatın İçinden Kadın İmgeleri'' başlıkları altında irdelenecek. TRT Yönetim Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas yönetiminde gerçekleştirilecek olan ''Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri'' oturumuna Atletizm Direktörü veUluslararası Motivasyon Konuşmacısı Bilqis Abdul-Qaadir, Gazeteci & Film Yapımcısı Yönetmen, Media Monitoring Merkezi Rizwana Hamid, Ödüllü Film Yapımcısı ve Aktivist Waad Al-Kateab, Aktör Reshad Strik'de konuşmacı olarak katılacak.

''Sanatın İçinden Kadın İmgeleri'' konulu oturum ise KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Zehra Can Kaya moderasyonunda yapılacak. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Taşkent, Tarihçi-Yazar, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi H. Hümeyra Şahin Oktay, Tasarımcı, Karikatürist, Podcast yayıncısı Ayşe Akova, Film Yönetmeni ve Yapımcı unvanın yanı sıra Light Art VR Kurucu Ortak ve Yapımcısı Samah Safi Bayazid'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirve, sonuç bildirisinin okunması ile sona erecek.