AK Parti, 100 bin görevli ile sandıkları koruyacak

YüzYüze 100 Gün kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sandıkların güvenliği için de hummalı bir çalışma yürütüyor. İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi belirlendi. SABAH'a konuşan AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı, "Milletin emaneti olan sandıklara sahip çıkmak çok önemli bir görev. AK Parti aynı zamanda bir mesuliyetin adı. Biz de bu mesuliyetin farkında olarak, özenli ve gayretli bir çalışma gerçekleştirdik. Sandıkların güvenliği için İstanbul'un 964 mahallesinde kurulacak 31 bin 500 sandıkta toplam 100 bin sandık görevlimiz vazife alacak. Ayrıca her okulda en az 1 okul sorumlusu ve 1 avukat görevlendirerek sandıklarda daha güçlü olacağız" dedi.Sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, tüm vatandaşların oyunun emanetçisi olduklarını belirten Karslı, "Bugüne kadar olduğu gibi hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti'dir" ifadelerini kullandı. Karslı, "Bu ay içinde 100 bin sandık görevlimizle Cumhurbaşkanımızı bir araya getireceğiz. 2023 seçimlerine İstanbul'da tüm sandıklarda hazır olduğumuzu gür bir sesle ilan edeceğiz" dedi.