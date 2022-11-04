AK Partili Uğur Aydemir: “Türkiye yüzyılına TOGG ile adım attık”

2023 Yılı Bütçe Maratonu, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor. Görüşmelere önceki gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bütçesi ile devam edildi. AK Parti Grubu adına konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, sözlerine 'Yerli ve milli ilk otomobilimiz Togg; 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından seri üretim bandından indirildi. Bu eserin ülkemize kazandırılması için büyük bir irade ortaya koyan, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştüren, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese ülkemize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılına, Allah'a hamdolsun, Togg ile adım attık' diyerek başladı.

Sözlerine AK Parti'nin beşeri sermayeye ve gençliğe verdiği önemin altını çizerek devam Aydemir, bu kapsamda en önemli adımın da daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak hizmet veren kurumun 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yeniden ve daha kapsamlı şekilde yapılandırılmasının olduğunu belirtti.

İlave olarak; gençlerin eğitimi noktasında fırsat eşitliğinin yine AK Parti Hükümetleri döneminde sağlandığına vurgu yapan Aydemir, bu kapsamda; 81 ilimizin tamamına üniversite kazandırdık. 2002 yılında 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkarttık. 2002 yılında 2002 yılında 190 olan yurt sayısını 800'e, 182 bin olan yatak kapasitesini de 850 bine çıkarttık. Üniversitelerde harçları kaldırdık. Eğitimde kılık kıyafet serbestliği sağladık diyerek hayata geçirilen önemli icraatları sıraladı.

Milletvekili Uğur Aydemir, seçilme yaşının yine AK Parti döneminde kademeli olarak 30'dan 18'e indirildiğini de hatırlattı.

TEKNOFEST gibi çok önemli bir teknoloji festivali ile gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sağlandığını da ifade eden Aydemir, gençliğe ve de millete verilen bu değerin karşılığının da 'yerli otomobil Togg, İha, Siha, son teknoloji savunma sanayi ürünleri, enerji keşifleri' gibi yerli ve milli kazanımlar olduğunu ifade etti.



Konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, Yüzme Kursları gibi projelerin önemine de değinen Aydemir, ayrıca stadyum, spor solunu, yüzme havuzları gibi çok önemli yatırımların milletin hizmetine sunulduğunu ifade ederek, yapılan yatırımların karşılığı olarak uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiğimizi ve madalyalar kazandığımızı belirtti.

Milli Jimnastikçimiz Manisalı Hemşehrimiz Ayşe Begüm Onbaşı'nın, Milli Okçumuz Mete Gazoz'un, Milli Güreşçilerimiz Rıza Kayaalp ile Taha Akgül'ün, Ampute Futbol Milli Takımımızın ve daha birçok sporcumuzla spor kulübümüzün elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabarttığını ifade eden Aydemir, konuşmasını Bakanlığın Bütçesinin gençlerimiz ve sporcularımız için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.