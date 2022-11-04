Amerika’daki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti: Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir TV programında 'ABD'den sonra İngiltere'de de 8 saat kaybolacak mısınız?' sorusu üzerine canlı yayından ayrıldı.Londra'da bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin fonladığı KRT TV'nin canlı yayınına bağlandı. Sunucu Savaş Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "İngiltere ziyaretiniz yakından takip edilecek. Bir ara başka bir adrese gitme durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?" sorusunu sordu.Kılıçdaroğlu bu soru üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak yayını terk etti.Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, ABD'ye birkaç günlük bir ziyaret düzenlemiş ve "bilim insanları" ile görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Seçimlerde aday olacağı konuşulan CHP liderinin icazet seferi sırasında peşindeki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolması ve uçak yerine karayolunu tercih etmesi tartışmalara neden olmuştu.CHP lideri, kaybolan 8 saatini "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.Fiyaskoya dönen ABD seferinin dönüşünde kasım ayını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Kasımı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.Sunucu Savaş Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "İngiltere ziyaretinizde başka bir adaya gitme durumu olur mu?" sorusunu sordu.