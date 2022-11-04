Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki AK Parti heyeti Ardahan‘da

Kars'tan karayoluyla Ardahan'a gelen Bakan Dönmez, Hanak ilçesinde BOTAŞ'a ait Kompresör İstasyonu'nda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Dönmez ve beraberindekiler daha sonra Valiliği ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Dönmez, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kongre Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti. Akşam saatlerinde ise Dönmez, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ardahan Enerji Koordinasyon Toplantısı"na da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Vali Öner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, MKYK üyesi, Metin Tarhan, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Artvin Milletvekili Erkan Balta , Kars Milletvekili Yunus , Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş, Hacı Osman Akgül, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile ilgililer katıldı.