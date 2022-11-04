Bakan Soylu: Son 4 yılda dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz

"ALLAH DEVLETTEN VE MİLLETTEN RAZI OLSUN"

Türkiye'nin eskiden yaşadığı deprem tecrübelerine ve devletin deprem bölgelerine günler sonra gittiğine değinen Soylu, "Türkiye, bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra 21. yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Allah'a hamdolsun Simav ve Van depremleri dahil olmak üzere 'Nerede bu devlet?' lafını söylettirmedi. Allah devletten ve milletten razı olsun." dedi.

Soylu, Türkiye'nin temmuzda sel felaketi yaşanan İran'a da yardım elini uzattığını anımsatarak, "Yalova depremini hatırlıyoruz, Sakarya depremini hatırlıyoruz yani orada nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı hatırlıyoruz. Türkiye, o tecrübelerini biriktirdi, biriktirdi şimdi başka noktaya getirdi." diye konuştu.