‘Cenk ve Gezgin füzeleri yolda’

İHA ve SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynayan Türkiye, füze teknolojisinde de üst lige çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan'da büyük korku ve paniğe yol açan 561 kilometre menzilli Tayfun Balistik Füzesi'nin atış testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından Başkan Erdoğan ATV, A Haber, A Para, A News ortak yayınında Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceklerini söyledi. Yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çeken 250 kilometre menzilli Yıldırım, teröristlerin korkulu rüyası 280+ kilometre menzilli Bora Taktik balistik füzesi, 220-280 km menzilli gemisavar ve satıhtan satıha füze Atmaca ve Tayfun'un ardından Türkiye'nin gurur veren füze projelerine Gezgin ve Cenk füzeleri de ekleniyor. Gezgin'in çığır açıcı teknolojilere sahip ve eşdeğeri olmayan bir füze sistemi olacağı değerlendiriliyor.Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonundaki füze projelerinden bazıları büyük gizlilik içinde yürütülüyor. Bu nedenle Cenk Füzesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Gezgin Projesi'nde ise şimdiye kadar çok önemli safhaları aşıldığı ve çalışmaların başarıyla sürdüğü kaydediliyor. Gezgin'in çığır açan teknolojilere sahip ve eşdeğeri olmayan bir füze sistemi olacağı ifade ediliyor. Yunanistan'ın kâbusu Tayfun'un ise 561 kilometrelik menzilinin de daha da artması için çalışmalar yürütülüyor.