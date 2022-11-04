Haberler Gündem Haberleri Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık
Giriş Tarihi: 4.11.2022

Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ilk iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümünde, kendisinin 2181 numaralı sandıkta oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "20 yıl önce bugün, bu saatler" mesajıyla paylaştı. Erdoğan, bir diğer sosyal medya paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak."




KADINLARDA VE GENÇLERDE BİRİNCİ PARTİ
SAHA araştırmalarına göre gençlerde yine AK Parti birinci parti konumunda. Kadın seçmenlerin birinci tercihi de AK Parti. AK Parti oyları içinde kadın seçmenin oranı, partinin Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde.




DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ SETLERİ YIKTIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıldönümü kutlu olsun. Milletimizin desteği ve duası yapılan tüm işlerin harcıdır. Türkiye Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle nice ufuklara ulaşma irademizi tazeliyoruz.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın: AK Parti 20 yılda devlet ile millet arasında daha önce inşa edilmiş setleri yıktı. 'Dokunan yanar' denilen her türlü vesayet odaklarının elinden devleti ve milleti kurtardı.
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: Kendine güvenen, bin yıllık tarihinden güç alan, ideallere kenetlenmiş bir ülke olarak küresel düzeyde bize biçilen oyunu oynayan değil, oyunu kuran bir devlet haline geldik. ANKARA




'YENİ ASRIN İLK KIVILCIMI'
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u açılış töreni için fabrikaya kadar sürdüğü anların videosunu paylaştı. Emine Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Togg'u kullanan Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz C-SUV'u, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı" dedi. Araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti. Fatma GÖKSU/ ANKARA

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Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık
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