Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ilk iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümünde, kendisinin 2181 numaralı sandıkta oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "20 yıl önce bugün, bu saatler" mesajıyla paylaştı. Erdoğan, bir diğer sosyal medya paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak."
KADINLARDA VE GENÇLERDE BİRİNCİ PARTİ
SAHA araştırmalarına göre gençlerde yine AK Parti birinci parti konumunda. Kadın seçmenlerin birinci tercihi de AK Parti. AK Parti oyları içinde kadın seçmenin oranı, partinin Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde.
DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ SETLERİ YIKTIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti'mizin
iktidara gelişinin
yıldönümü kutlu
olsun. Milletimizin desteği
ve duası yapılan tüm
işlerin harcıdır. Türkiye
Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın dirayetli
liderliğiyle nice ufuklara ulaşma
irademizi tazeliyoruz.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın:
AK Parti 20 yılda
devlet ile millet
arasında daha önce
inşa edilmiş setleri yıktı.
'Dokunan yanar' denilen her
türlü vesayet odaklarının
elinden devleti ve milleti
kurtardı.
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil:
Kendine
güvenen, bin yıllık tarihinden
güç alan, ideallere
kenetlenmiş bir ülke
olarak küresel düzeyde
bize biçilen
oyunu oynayan
değil, oyunu
kuran bir
devlet haline
geldik.
ANKARA
'YENİ ASRIN İLK KIVILCIMI'
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u açılış töreni için fabrikaya kadar sürdüğü anların videosunu paylaştı. Emine Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Togg'u kullanan Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz C-SUV'u, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı" dedi. Araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti. Fatma GÖKSU/
ANKARA