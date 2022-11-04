Eser ve hizmet siyasetinde başlangıç durağı 2181 no’lu sandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ilk iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümünde, kendisinin 2181 numaralı sandıkta oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "20 yıl önce bugün, bu saatler" mesajıyla paylaştı. Erdoğan, bir diğer sosyal medya paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak."SAHA araştırmalarına göre gençlerde yine AK Parti birinci parti konumunda. Kadın seçmenlerin birinci tercihi de AK Parti. AK Parti oyları içinde kadın seçmenin oranı, partinin Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde.AK Parti'miziniktidara gelişininyıldönümü kutluolsun. Milletimizin desteğive duası yapılan tümişlerin harcıdır. TürkiyeYüzyılı ufkunu kucaklıyoruz.Cumhurbaşkanımızın dirayetliliderliğiyle nice ufuklara ulaşmairademizi tazeliyoruz.AK Parti 20 yıldadevlet ile milletarasında daha önceinşa edilmiş setleri yıktı.'Dokunan yanar' denilen hertürlü vesayet odaklarınınelinden devleti ve milletikurtardı.Kendinegüvenen, bin yıllık tarihindengüç alan, ideallerekenetlenmiş bir ülkeolarak küresel düzeydebize biçilenoyunu oynayandeğil, oyunukuran birdevlet halinegeldik.ANKARABaşkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u açılış töreni için fabrikaya kadar sürdüğü anların videosunu paylaştı. Emine Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Togg'u kullanan Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz C-SUV'u, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı" dedi. Araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.ANKARA