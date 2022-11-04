İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız şekilde çıkarılan işçi işe iade edildi

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimleri kazanmasından sonra belediyede girişilen işçi kıyımıyla ilgili yargıdan önemli bir karar geldi.2012'den beri İSPARK'ta Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalışan ancak mobbingle otopark görevlisi yapılmaya çalışılan ve görevi reddettiği için iş akdi feshedilen İsmail Hakkı Altun (36), İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. İşe iade kararı verilen Altun hakkındaki karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.Mahkeme; İBB'nin haklı ya da geçerli neden olmaksızın Altun'un iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle işe iade edilmesine, işe başlatılmaması halinde ise kıdemine göre tazminat miktarının 5 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine karar verdi.İBB avukatları kararı, davanın reddi gerektiği iddiasıyla istinafa taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi ise kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek istinaf isteminin tümüyle reddedilmesi gerektiğine karar verdi.