Teknofest’te ödül miktarı 43 milyon TL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2023'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.Teknofest kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için ise başvurular başladı. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak duyuruldu.Her yıl daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan Teknofest teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek. Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival Teknofest'te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabiliyor.