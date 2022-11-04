Yargı’da FETÖ soruşturması

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. Toplantıda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen 2 yargı mensubunun görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.