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Giriş Tarihi: 5.11.2022 09:13 Son Güncelleme: 5.11.2022 09:15

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 84 ev sahibine 2 milyon lira ceza

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 84 ev sahibine 2 milyon lira ceza

İstanbul’da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 797 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere evlerini kiraya vererek “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işledikleri belirlenen 84 kişi de gözaltına alındı ve 84 kişiye iki milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; düzensiz kaçak göçmenlere yönelik son bir ayda 148 farklı adrese Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonlar düzenledi. "Şok Evi" olarak adlandırılan ve sağlıksız koşullardaki adreslerde 797 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiraya vererek "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri belirlenen 84 kişi de yakalanarak gözaltına alındı ve 84 kişiye iki milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 84 ev sahibine 2 milyon lira ceza
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