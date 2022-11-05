“Orta Doğu’da Türk Askeri Misyonu” okuyucuyla buluştu

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan'ın kaleme aldığı "Orta Doğu'da Türk Askeri Misyonu" isimli kitap okuyucularla buluştu. İşlediği konular kadar görevde olan bir general tarafından kaleme alınması açısından da dikkat çeken kitapta, Ortadoğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı kahramanca mücadelesi, bölgedeki adalet ve güvenin teminatı olduğu gerçeği gözler önüne seriliyor.

Kosova'dan Somali'ye, Bosna'dan Katar'a, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a ve Libya'ya kadar son 20 yılda cereyan eden olaylar kitabın temel tezini kuvvetlendiriyor. Kitap, Orta Doğu'ya panoramik bir mercek tutarken, tarih boyunca Türkler ve Araplar arasındaki münasebetlerin boyutlarını, Türklerin Arap kültürüne kazandırdıklarını, İslamiyet'in hamiliğini yapmaya kadar giden süreci sade ve anlaşılır bir dille ortaya koyuyor.

Tuğgeneral Albasan, kitabında Orta Doğu milletlerinin Türklerle beraber oldukları dönemlerde huzur ve güven içinde olduklarını, Türklerin Orta Doğu'dan ellerini çekmek zorunda bırakılmasıyla bölge halklarının kan, barut, ıstırap ve zulüm bataklığına sürüklendiğini anlatıyor. Özellikle son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan iç çatışmaların kan ve gözyaşının bölgede halen devam ettiği satır aralarında yer alıyor.

"ASKER – MİLLET ANLAYIŞI"

Kitabın bir bölümünde de Türklerin askeri yönünün ne kadar güçlü olduğu Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan bilgilerle anlatılıyor. Türk milleti için söylenen "Asker-Millet" ifadesinin bugün de yaşadığına kitapta yer veren Albasan, Türklerde askeri eğitim ve terbiye sisteminin henüz çocuk yaşlarda başladığını, hiçbir dönemde halk ile ordunun asla ayrı bir unsur olarak kabul edilmediği vurgulanıyor. Tarih sahnesine çıkan ilk Türk devletlerinde var olan istiklal duygusunun bugün de diri bir şekilde Türk milletinin ruhunda devam ettiğini belirten Tuğgeneral Albasan, Türk devletlerinin yüz yıllardır tarih sahnesinde var olmasını, istiklal ruhunun ve vatan sevgisinin bir göstergesi olarak nitelendiriyor.

Kitapta Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce Orta Doğu'ya gelişleri, Araplarla temasları kapsamlı şeklide anlatılıyor. Selçukluların Orta Doğu'ya gelerek Abbasi Halifesini kurtardığı, Haçlılara karşı İslam milletlerinin hamisi olduğu belirtiliyor.