‘Yabancı düşmanlığı siyaseti zehirliyor’

AK Parti tarafından düzenlenen Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu, dün İstanbul'da bir otelde başladı. Siyaset ve akademi dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan forumda iki gün sürecince, '21. Yüzyılın Krizleri ve Siyasetin Geleceği', 'Siyasette Etik, Kültür ve Felsefe', '21. Yüzyılda Siyasal Kurumlar ve Yeni Yaklaşımlar', 'Dijital Çağda Siyaset ve Medya', 'Değişen Siyasi Liderlik: Yerel ve Küresel Sorunlar', 'Yeni Güç Savaşları: Ekonomi ve Enerji Politikaları İnsani Krizler', 'Kültürel Çatışmalar ve Siyasetin Cevabı' konulu paneller düzenlenecek. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şunları söyledi:"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere olağanüstü yüksek düzeyde artan bir ırkçılık sorunuyla karşı karşıyayız. Köklerini yabancı düşmanlığından alan ve özel olarak İslam düşmanlığından alan eğilimlerin başta Avrupa olmak üzere ana akım siyasileri etkilediği ve siyaset zeminini zehirlediği ise aşikârdır. Adaleti, hak ve özgürlükleri, insanlık onurunu siyaset felsefesinin merkezine koyan yeni paradigmalara ihtiyacımız vardır. 21. yüzyılın bundan sonraki dönemi adaletin, insanlığın, barışın ve selametin dönemi olacaktır."