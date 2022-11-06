Duman solisti Kaan Tangöze’ye AK Parti’den cevap: Seçimi beklemene gerek yok

DJ ERDEM KINAY'A TEŞEKKÜR

Sakarya "ilk oyum" etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay'ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.