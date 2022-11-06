Fondaş medyada İHA-SİHA hazımsızlığı! AK Partili Çelebi: Teröristler avlandıkça ses nerelerden geliyor

"BİZDEKİ BU EZİKLİK"

CHP tarafından fonlanan Tele1'in sunucusu Namık Koçak, Bayraktar SİHA'lar üzerinden nefret kustu. Terör örgütleri ile Türkiye'yi bir tutan Koçak, "Öve öve bitiremediler. O kadar çok üretim yapan ülke var ki. Bizdeki de bu eziklik." ifadelerini kullandı.

Koçak skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asıl mesele burada. Otomobilde de aynısı oldu. Bunlar doğru değil. Türkiye dünyada ilk ve tek SİHA üreticisi değil. O kadar çok üretim yapan ülke var ki. Üzerinde çalışan ülke 90'a ulaştı. 36'nın üstünde üretim yapan ülke var. Terör örgütleri bile üretiyorlar.